В 1 сезоне сериала «Кислород» в Пакистан прибывает необычная троица российских спортсменов. Это отважные альпинисты, собирающиеся покорить сразу две горные вершины, входящие в список высочайших пиков мира. Двое из этой компании – многоопытные альпинисты, пережившие не одно восхождение. Третий друг – молодой парень, который пришел обучение, но еще ни разу не испытывал свои навыки в деле. Спортсмены, казалось бы, предусматривают все возможные трудности и берут с собой все необходимое оборудование, однако реальность преподносит им сюрпризы, которые нельзя было предвидеть заранее.