В 1 сезоне сериала «Восхождение на Олимп» действие разворачивается летом 1980 года. В столичном Музее изобразительных искусств происходит дерзкое ограбление. Кто-то успешно похищает дорогостоящее полотно, созданное немецким живописцем Эдмоном Герхардом. Картина называется «Человек в тюрбане». Это случается незадолго до открытия Олимпиады. Именно это произведение искусства советское руководство собиралось торжественно вручить в качестве подарка представителям ФРГ. У старшего оперуполномоченного ГЛАВКа Алексея Ставрова и его товарищей есть 10 дней, чтобы отыскать преступника и вернуть полотно. Дело оказывается непростым.