Voshozhdenie na Olimp 2016, season 1

Восхождение на Олимп 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 12 minutes
"Voshozhdenie na Olimp" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Восхождение на Олимп» действие разворачивается летом 1980 года. В столичном Музее изобразительных искусств происходит дерзкое ограбление. Кто-то успешно похищает дорогостоящее полотно, созданное немецким живописцем Эдмоном Герхардом. Картина называется «Человек в тюрбане». Это случается незадолго до открытия Олимпиады. Именно это произведение искусства советское руководство собиралось торжественно вручить в качестве подарка представителям ФРГ. У старшего оперуполномоченного ГЛАВКа Алексея Ставрова и его товарищей есть 10 дней, чтобы отыскать преступника и вернуть полотно. Дело оказывается непростым.

Series rating

6.3
Rate 12 votes
"Voshozhdenie na Olimp" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 September 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 September 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 September 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 September 2016
Серия 5
Season 1 Episode 5
28 September 2016
Серия 6
Season 1 Episode 6
28 September 2016
Серия 7
Season 1 Episode 7
5 October 2016
Серия 8
Season 1 Episode 8
5 October 2016
