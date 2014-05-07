Menu
Jonah from Tonga 2014, season 1

Jonah from Tonga season 1 poster
Jonah from Tonga 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 May 2014
Production year 2014
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Jonah from Tonga" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Джона с острова Тонга» в центре событий оказывается проблемный подросток по имени Джона. Он настолько утомляет родителей своими выходками, что они решают отправить его к дядюшке в Полинезию. Там, на изолированном от мира острове, он должен задуматься о своем поведении и переосмыслить жизненные ориентиры. По крайней мере, так наивно думают мама с папой! На самом деле изгнанный мятежник начинает доставлять всем еще больше трудностей, чем когда-либо. Вернувшись в родную Австралию, он кичится своей «отсидкой» на острове Тонга и собирает вокруг себя собственную школьную банду.

Series rating

7.0
Rate 11 votes
"Jonah from Tonga" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 May 2014
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 May 2014
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 May 2014
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 May 2014
Episode 5
Season 1 Episode 5
4 June 2014
Episode 6
Season 1 Episode 6
11 June 2014
TV series release schedule
