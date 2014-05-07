В 1-м сезоне сериала «Джона с острова Тонга» в центре событий оказывается проблемный подросток по имени Джона. Он настолько утомляет родителей своими выходками, что они решают отправить его к дядюшке в Полинезию. Там, на изолированном от мира острове, он должен задуматься о своем поведении и переосмыслить жизненные ориентиры. По крайней мере, так наивно думают мама с папой! На самом деле изгнанный мятежник начинает доставлять всем еще больше трудностей, чем когда-либо. Вернувшись в родную Австралию, он кичится своей «отсидкой» на острове Тонга и собирает вокруг себя собственную школьную банду.