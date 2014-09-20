Menu
Lyubimye zhenschiny Kazanovy 2014, season 1

Lyubimye zhenschiny Kazanovy season 1 poster
Season premiere 20 September 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 52 minutes
В 1-м сезоне сериала «Любимые женщины Казановы» в центре событий оказывается Иван – мужчина хоть куда. Он молод, успешен и мечтателен, но его грандиозные планы постоянно разрушает его большое и веселое семейство. Дело в том, что Ваня – единственный мужчина в семье. Немудрено, что мама, бабушка и две сестренки буквально не дают ему прохода и постоянно норовят вмешаться в его личную жизнь. Девушки, которых парень приводит в дом, вечно кажутся им недостойными. Поэтому Ваня заключает пари с самой взбалмошной девицей на свете, чтобы познакомить ее с семьей под видом «невесты» и перепугать своих любимых женщин.

5.7
Rate 11 votes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 September 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 September 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 September 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 September 2014
