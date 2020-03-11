Menu
Memorist season 1
Memorist
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
11 March 2020
Production year
2020
Number of episodes
16
Runtime
16 hours 0 minute
"Memorist" season 1 description
Детектив со способностью читать мысли людей, прикоснувшись к ним, пытается поймать серийного убийцу.
Series rating
7.5
Rate
12
votes
"Memorist" season 1 list of episodes.
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
11 March 2020
Episode 2
Season 1
Episode 2
12 March 2020
Episode 3
Season 1
Episode 3
18 March 2020
Episode 4
Season 1
Episode 4
19 March 2020
Episode 5
Season 1
Episode 5
25 March 2020
Episode 6
Season 1
Episode 6
26 March 2020
Episode 7
Season 1
Episode 7
1 April 2020
Episode 8
Season 1
Episode 8
2 April 2020
Episode 9
Season 1
Episode 9
8 April 2020
Episode 10
Season 1
Episode 10
9 April 2020
Episode 11
Season 1
Episode 11
15 April 2020
Episode 12
Season 1
Episode 12
16 April 2020
Episode 13
Season 1
Episode 13
22 April 2020
Episode 14
Season 1
Episode 14
23 April 2020
Episode 15
Season 1
Episode 15
29 April 2020
Episode 16
Season 1
Episode 16
30 April 2020
