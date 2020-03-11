Menu
Memorist season 1 watch online

Memorist season 1 poster
Memorist 16+
Season premiere 11 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Memorist" season 1 description

Детектив со способностью читать мысли людей, прикоснувшись к ним, пытается поймать серийного убийцу.

 

Series rating

7.5
Rate 12 votes
"Memorist" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
11 March 2020
Episode 2
12 March 2020
Episode 3
18 March 2020
Episode 4
19 March 2020
Episode 5
25 March 2020
Episode 6
26 March 2020
Episode 7
1 April 2020
Episode 8
2 April 2020
Episode 9
8 April 2020
Episode 10
9 April 2020
Episode 11
15 April 2020
Episode 12
16 April 2020
Episode 13
22 April 2020
Episode 14
23 April 2020
Episode 15
29 April 2020
Episode 16
30 April 2020
