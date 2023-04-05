В 1 сезоне сериала «Хорошие матери» главными действующими лицами оказываются несколько женщин, которые восстали против могущественной итальянской мафии. Каждая из главных героинь родилась и выросла в семье влиятельных итальянских мафиози. Они выросли, родили собственных детей и решили бросить вызов Ндрангете — организованной преступной группировке в Италии. Женщины решили во что бы то ни стало оградить своих детей, вынужденных подчиняться правилам криминального мира. Ради свободы они объединяются с честной и принципиальной женщиной-прокурором и предают собственную семью.