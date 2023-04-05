Menu
The Good Mothers 2023, season 1

The Good Mothers

The Good Mothers
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"The Good Mothers" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Хорошие матери» главными действующими лицами оказываются несколько женщин, которые восстали против могущественной итальянской мафии. Каждая из главных героинь родилась и выросла в семье влиятельных итальянских мафиози. Они выросли, родили собственных детей и решили бросить вызов Ндрангете — организованной преступной группировке в Италии. Женщины решили во что бы то ни стало оградить своих детей, вынужденных подчиняться правилам криминального мира. Ради свободы они объединяются с честной и принципиальной женщиной-прокурором и предают собственную семью. 

Series rating

7.5
Rate 11 votes
"The Good Mothers" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 April 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 April 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 April 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 April 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 April 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 April 2023
TV series release schedule
