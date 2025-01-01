В 1 сезоне сериала The Savant в центре событий оказывается молодая привлекательная женщина, в которой на первый взгляд нет ничего необычного. Мало кто знает, что на самом деле она является сверхсекретной сыщицей по прозвищу Ученый. Главная героиня внедряется в онлайн-группы ненависти, чтобы вычислить самых жестоких людей в стране. Девушка рискует собственной жизнью, чтобы обезвредить потенциальных преступников, опасных насильников и садистов. Она проводит собственные расследования, работает под прикрытием и каждый день сталкивается со множеством испытаний. И все ради миссии, в которую свято верит.