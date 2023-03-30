Во 2 сезоне шоу «Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи» в студии появляется очередная дюжина конкурсантов – начинающих предпринимателей и шеф-поваров, каждый из которых надеется по итогам открыть в Великобритании свой ресторан. Однако контракт с Гордоном Рамзи и 150 000 фунтов стерлингов на раскрутку получит лишь самый лучший из ребят – тот участник, которому удастся поразить строгого судью в самое сердце. От кулинаров требуется не только талант и пара авторских рецептов, но и гениальная концепция будущего ресторана, которая привлечет внимание Рамзи и вдохновит его вкладывать в проект свое время и деньги.