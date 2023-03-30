Menu
Gordon Ramsay's Future Food Stars (2022), season 2

Kinoafisha TV Shows Gordon Ramsay's Future Food Stars Seasons Season 2

Gordon Ramsay's Future Food Stars
Season premiere 30 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
Во 2 сезоне шоу «Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи» в студии появляется очередная дюжина конкурсантов – начинающих предпринимателей и шеф-поваров, каждый из которых надеется по итогам открыть в Великобритании свой ресторан. Однако контракт с Гордоном Рамзи и 150 000 фунтов стерлингов на раскрутку получит лишь самый лучший из ребят – тот участник, которому удастся поразить строгого судью в самое сердце. От кулинаров требуется не только талант и пара авторских рецептов, но и гениальная концепция будущего ресторана, которая привлечет внимание Рамзи и вдохновит его вкладывать в проект свое время и деньги.

5.8
Gordon Ramsay's Future Food Stars List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
30 March 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
6 April 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
13 April 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
20 April 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
27 April 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
4 May 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
18 May 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
25 May 2023
