В 1 сезоне шоу «Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи» создатель проекта лично отбирает 12 лучших перспективных предпринимателей Великобритании, которые мечтают открыть собственный ресторан. Каждый из этих ребят не первый день находится в гастрономическом бизнесе, но ни у одного из них нет своего громкого имени, которое одним своим звучанием привлекало бы клиентов в его ресторан. Шеф-повар и шоумен Гордон Рамзи поможет одному из конкурсантов добиться настоящих высот в кулинарии. Но для этого участник должен по-настоящему впечатлить его, доказав, что огонь кухонной печи пылает прямо в его сердце.