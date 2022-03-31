Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Gordon Ramsay's Future Food Stars (2022), season 1

Gordon Ramsay's Future Food Stars season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Gordon Ramsay's Future Food Stars Seasons Season 1

Gordon Ramsay's Future Food Stars
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Gordon Ramsay's Future Food Stars" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи» создатель проекта лично отбирает 12 лучших перспективных предпринимателей Великобритании, которые мечтают открыть собственный ресторан. Каждый из этих ребят не первый день находится в гастрономическом бизнесе, но ни у одного из них нет своего громкого имени, которое одним своим звучанием привлекало бы клиентов в его ресторан. Шеф-повар и шоумен Гордон Рамзи поможет одному из конкурсантов добиться настоящих высот в кулинарии. Но для этого участник должен по-настоящему впечатлить его, доказав, что огонь кухонной печи пылает прямо в его сердце.

TV Show rating

5.8
Rate 11 votes
Gordon Ramsay's Future Food Stars List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
31 March 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
7 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
14 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
21 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
28 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 May 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
12 May 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
19 May 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more