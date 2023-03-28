Menu
Bolshe, chem prikosnovenie 2023, season 1

Больше, чем прикосновение 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Больше, чем прикосновение» успешный ученый Вадим получает страшный диагноз и оказывается прикован к инвалидной коляске. Супруга делает все возможное, чтобы записать его в лучший реабилитационный центр и найти ему лучшие препараты. Там он знакомится с тренером-реабилитологом Никой. Когда-то она была профессиональной гимнасткой, но после травмы стала лежачим инвалидом. Однако ей удалось восстановиться, и теперь она помогает собратьям по несчастью. Ника видит, что таблетки делают Вадиму только хуже, а диагноз поставлен неверно. Она начинает собственную терапию, но жена мужчины почему-то не радуется улучшению…

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 March 2023
