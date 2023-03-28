В 1 сезоне сериала «Больше, чем прикосновение» успешный ученый Вадим получает страшный диагноз и оказывается прикован к инвалидной коляске. Супруга делает все возможное, чтобы записать его в лучший реабилитационный центр и найти ему лучшие препараты. Там он знакомится с тренером-реабилитологом Никой. Когда-то она была профессиональной гимнасткой, но после травмы стала лежачим инвалидом. Однако ей удалось восстановиться, и теперь она помогает собратьям по несчастью. Ника видит, что таблетки делают Вадиму только хуже, а диагноз поставлен неверно. Она начинает собственную терапию, но жена мужчины почему-то не радуется улучшению…