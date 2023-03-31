В 1 сезоне сериала «Чосонский адвокат» в древнем корейском городке в эпоху правления династии Чосон появляется на свет мальчик по имени Кан Хан Су. Его родители – простые крестьяне, которые вскоре погибают по вине местного бандита, но доказать это невозможно. Ни один юрист не примет сторону безродного сироты. Тем не менее Хан Су справляется с потрясением и вопреки всем преградам выживает один в этом жестоком мире. Теперь у него есть цель, ради которой стоит бороться. Мальчик хочет не просто отомстить, а стать настоящим юристом и доказать вину своих обидчиков перед лицом суда и короны. Он мечтает стать королевским адвокатом.