В 1 сезоне сериала «Школа: Фронт» события разворачиваются в недалеком будущем, когда на Землю нападают загадочные неопознанные летающие объекты. Инопланетные корабли повисают над всеми крупными городами, и каждое государство борется с ними по-своему. Южная Корея придумывает своеобразную «игру» для учеников школ. Ее участниками становятся все старшеклассники, желающие получить дополнительные баллы к аттестату. Каждый день после занятий ребята выходят на охоту за инопланетянами и соревнуются друг с другом в количестве завоеванных трофеев. Правда, иногда эта игра оказывается опасной.