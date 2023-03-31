Menu
Duty After School
Season premiere 31 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Duty After School" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Школа: Фронт» события разворачиваются в недалеком будущем, когда на Землю нападают загадочные неопознанные летающие объекты. Инопланетные корабли повисают над всеми крупными городами, и каждое государство борется с ними по-своему. Южная Корея придумывает своеобразную «игру» для учеников школ. Ее участниками становятся все старшеклассники, желающие получить дополнительные баллы к аттестату. Каждый день после занятий ребята выходят на охоту за инопланетянами и соревнуются друг с другом в количестве завоеванных трофеев. Правда, иногда эта игра оказывается опасной.

Series rating

6.7
Rate 12 votes
"Duty After School" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
31 March 2023
Episode 2
31 March 2023
Episode 3
31 March 2023
Episode 4
31 March 2023
Episode 5
31 March 2023
Episode 6
31 March 2023
Episode 7
21 April 2023
Episode 8
21 April 2023
Episode 9
21 April 2023
Episode 10
21 April 2023
