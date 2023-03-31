В 1 сезоне сериала «Имитатор» серийный убийца пользуется интересом средств массовой информации к своей персоне, чтобы манипулировать полицией, будущими жертвами и всем обществом. В китайском мегаполисе объявляется изощренный маньяк, которому мало просто лишить человека жизни. Он старается получить из этого максимум славы, запутывая всех вокруг больше и больше. То журналистка находит в своем доме кошмарную улику, то в эфир прайм-тайма прорывается леденящее кровь послание, то полицию кто-то наводит на ложный след. Тем временем число жертв «имитатора» растет с каждым днем, а его умысел остается загадкой.