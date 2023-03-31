Menu
Copycat Killer 2023, season 1

Copycat Killer

Copycat Killer 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Copycat Killer" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Имитатор» серийный убийца пользуется интересом средств массовой информации к своей персоне, чтобы манипулировать полицией, будущими жертвами и всем обществом. В китайском мегаполисе объявляется изощренный маньяк, которому мало просто лишить человека жизни. Он старается получить из этого максимум славы, запутывая всех вокруг больше и больше. То журналистка находит в своем доме кошмарную улику, то в эфир прайм-тайма прорывается леденящее кровь послание, то полицию кто-то наводит на ложный след. Тем временем число жертв «имитатора» растет с каждым днем, а его умысел остается загадкой.

Series rating

6.9
Rate 11 votes
Copycat Killer List of episodes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
31 March 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
31 March 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
31 March 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
31 March 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
31 March 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
31 March 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
31 March 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
31 March 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
31 March 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
31 March 2023
TV series release schedule
