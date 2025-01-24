Menu
Eva the Owlet 2023 - 2025, season 2

Eva the Owlet

Eva the Owlet 0+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 24 January 2025
Production year 2025
Number of episodes 16
Runtime 3 hours 12 minutes
"Eva the Owlet" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Совенок Ева» увлекательные и захватывающие истории очаровательного совенка продолжаются. Ева по-прежнему бодра, энергична и готова к новым интересным событиям и открытиям. На этот раз шаловливая малышка ищет на верхушке дерева новые приключения. Совенок Ева, как и полагается представительницам ее вида, бодрствует по ночам, а спит днями. Под покровом ночи регулярно Ева усваивает занятия, размышляет о вечном и ведет записи в своем личном дневничке. Кроме того, бойкий совенок Ева полна энтузиазма и жажды впечатлений. Она всегда готова прийти на помощь всем, кому может понадобиться.

Series rating

7.6
Rate 13 votes
Eva the Owlet List of episodes
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
24 January 2025
Episode 2
Season 2 Episode 2
24 January 2025
Episode 3
Season 2 Episode 3
24 January 2025
Episode 4
Season 2 Episode 4
24 January 2025
Episode 5
Season 2 Episode 5
24 January 2025
Episode 6
Season 2 Episode 6
24 January 2025
Episode 7
Season 2 Episode 7
24 January 2025
Episode 8
Season 2 Episode 8
24 January 2025
Episode 9
Season 2 Episode 9
24 January 2025
Episode 10
Season 2 Episode 10
24 January 2025
Episode 11
Season 2 Episode 11
24 January 2025
Episode 12
Season 2 Episode 12
24 January 2025
Episode 13
Season 2 Episode 13
24 January 2025
Episode 14
Season 2 Episode 14
24 January 2025
Episode 15
Season 2 Episode 15
24 January 2025
Episode 16
Season 2 Episode 16
24 January 2025
TV series release schedule
