Во 2-м сезоне сериала «Совенок Ева» увлекательные и захватывающие истории очаровательного совенка продолжаются. Ева по-прежнему бодра, энергична и готова к новым интересным событиям и открытиям. На этот раз шаловливая малышка ищет на верхушке дерева новые приключения. Совенок Ева, как и полагается представительницам ее вида, бодрствует по ночам, а спит днями. Под покровом ночи регулярно Ева усваивает занятия, размышляет о вечном и ведет записи в своем личном дневничке. Кроме того, бойкий совенок Ева полна энтузиазма и жажды впечатлений. Она всегда готова прийти на помощь всем, кому может понадобиться.