В 1 сезоне сериала «Совенок Ева» события разворачиваются в волшебном лесном мире Тритопингтон. Здесь в мире и согласии уживаются всевозможные зверята и птицы. Среди них – любознательная и творческая натура, юная совушка по имени Ева. Она ни минуты не может усидеть на одном месте. Если Ева о чем-то узнает, ей немедленно нужно увидеть это своими глазами, если поблизости появляются гости, то именно она спешит их встречать, а если она с чем-то не согласна, то стремится доказать всем свою точку зрения. У Евы есть лучшая подруга Люси, которая ведет себя гораздо спокойнее, уравновешивая совушку. Вместе они каждый день попадают в приключения.