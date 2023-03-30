В 1 сезоне сериала «Неуравновешенный» в центре событий оказываются двое мужчин из одной необычной семьи. Эллис Драгон – сказочно богатый и уважаемый всеми предприниматель, который занимается развитием биотехнологий. Его исследовательская компания каждый день «делает мир лучше», как гласят все СМИ и рекламные щиты в стране. Однако сам Эллис – самовлюбленный и эксцентричный тип, которого с трудом выносит даже собственная семья. Его сын Джексон Драгон – неуравновешенный подросток, презирающий отца и страдающий в его тени. Тем не менее он идет работать в компанию Эллиса, чтобы заявить миру о себе.