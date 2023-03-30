Menu
Unstable 2023, season 1

Unstable season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Unstable Seasons Season 1

Unstable 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes
"Unstable" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Неуравновешенный» в центре событий оказываются двое мужчин из одной необычной семьи. Эллис Драгон – сказочно богатый и уважаемый всеми предприниматель, который занимается развитием биотехнологий. Его исследовательская компания каждый день «делает мир лучше», как гласят все СМИ и рекламные щиты в стране. Однако сам Эллис – самовлюбленный и эксцентричный тип, которого с трудом выносит даже собственная семья. Его сын Джексон Драгон – неуравновешенный подросток, презирающий отца и страдающий в его тени. Тем не менее он идет работать в компанию Эллиса, чтобы заявить миру о себе.

Series rating

6.5
Rate 11 votes
Unstable List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Unstable
Season 1 Episode 1
30 March 2023
Engaged, Focused and Ridiculously Sane
Season 1 Episode 2
30 March 2023
The Wizard of Odd
Season 1 Episode 3
30 March 2023
Pilgrims and Sex Parties
Season 1 Episode 4
30 March 2023
Beautiful Birthday Bastards
Season 1 Episode 5
30 March 2023
The Ballad of Eduardo
Season 1 Episode 6
30 March 2023
Roasting For Beginners
Season 1 Episode 7
30 March 2023
A Dragon’s Fire
Season 1 Episode 8
30 March 2023
TV series release schedule
