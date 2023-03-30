Menu
Six Four 2023, season 1

Six Four season 1 poster
Six Four
Season premiere 30 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Six Four" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Шесть четыре» события происходят в современности в шотландском крупном городе Глазго. Семейство О'Ниллов переживает страшную потерю – их дочка-подросток бесследно пропала, и у полиции уже практически нет надежды на ее благополучное возвращение. Отец девочки – полицейский детектив Кристофер О'Нилл, а мать – бывший офицер под прикрытием Мишель. Однако ни опыт, ни связи не помогают родителям отыскать и спасти от страшной участи своего ребенка. Крис начинает собственное расследование, которое приводит его к еще одному похищению и вскрывает целую сеть коррупции в госорганах.

Series rating

6.0
Rate 11 votes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
30 March 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
30 March 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
30 March 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 March 2023
