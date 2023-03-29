Menu
Russian
Emergency: NYC 2023, season 1

Emergency: NYC 12+
Season premiere 29 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
"Emergency: NYC" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Скорая: Нью-Йорк» события разворачиваются в одном из самых крупных и густонаселенных мегаполисов мира – в Нью-Йорке. Каждую минуту здесь что-нибудь приключается: аварии, падения с высоты, домашнее насилие и даже стихийные бедствия. К счастью, есть люди, готовые всегда прийти на помощь пострадавшим. И это не мифические супергерои, а наши современники из плоти и крови – сотрудники неотложной медицины. Хирурги-трансплантологи, парамедики, травматологи, нейрохирурги, медсестры, водители экипажей скорой помощи и экстренных вертолетов не спят ночами, чтобы спасти еще одну жизнь.

Series rating

8.0
Rate 13 votes
Emergency: NYC List of episodes TV series release schedule
Season 1
You're Not Alone
Season 1 Episode 1
29 March 2023
Ready or Not
Season 1 Episode 2
29 March 2023
Under Pressure
Season 1 Episode 3
29 March 2023
Walking to America
Season 1 Episode 4
29 March 2023
No Guts No Glory
Season 1 Episode 5
29 March 2023
Home Sweet Home
Season 1 Episode 6
29 March 2023
Reset
Season 1 Episode 7
29 March 2023
Change of Heart
Season 1 Episode 8
29 March 2023
TV series release schedule
