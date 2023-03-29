В 1 сезоне сериала «Скорая: Нью-Йорк» события разворачиваются в одном из самых крупных и густонаселенных мегаполисов мира – в Нью-Йорке. Каждую минуту здесь что-нибудь приключается: аварии, падения с высоты, домашнее насилие и даже стихийные бедствия. К счастью, есть люди, готовые всегда прийти на помощь пострадавшим. И это не мифические супергерои, а наши современники из плоти и крови – сотрудники неотложной медицины. Хирурги-трансплантологи, парамедики, травматологи, нейрохирурги, медсестры, водители экипажей скорой помощи и экстренных вертолетов не спят ночами, чтобы спасти еще одну жизнь.