В 1 сезоне сериала «Невидимая» в небольшом городе бесследно исчезает мужчина – ничем не примечательный рабочий, помогавший по хозяйству в местном отеле. Полиция не хочет даже браться за это дело. Мало ли что могло случиться с «маленьким человеком»: напился и упал в яму, ввязался в драку. Так зачем тратить на это силы? Но стражи порядка не учитывают, что у мужчины осталась очень верная и самоотверженная супруга. Она работает простой домработницей и является совершенно незаметной «декорацией» для сильных мира сего. Именно за счет этого ей удается проследить за тонкой нитью улик и выйти на опасную мафиозную группировку.