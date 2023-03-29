Menu
Season premiere 29 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Невидимая» в небольшом городе бесследно исчезает мужчина – ничем не примечательный рабочий, помогавший по хозяйству в местном отеле. Полиция не хочет даже браться за это дело. Мало ли что могло случиться с «маленьким человеком»: напился и упал в яму, ввязался в драку. Так зачем тратить на это силы? Но стражи порядка не учитывают, что у мужчины осталась очень верная и самоотверженная супруга. Она работает простой домработницей и является совершенно незаметной «декорацией» для сильных мира сего. Именно за счет этого ей удается проследить за тонкой нитью улик и выйти на опасную мафиозную группировку.

5.9
Rate 12 votes
Episode 1
29 March 2023
Episode 2
29 March 2023
Episode 3
29 March 2023
Episode 4
29 March 2023
Episode 5
29 March 2023
Episode 6
29 March 2023
