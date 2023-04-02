В 1 сезоне сериала «Военный моряк» события разворачиваются в 40-е годы прошлого столетия. Европа погружается в хаос из-за самой опасной и кровопролитной войны в истории человечества. Норвегия оказывается на отшибе цивилизации, не нужная ни одной, ни другой стороне. Она служит перевалочным пунктом и полигоном, но никто не заботится о людях, которые живут на ее территории. В это самое время двум старым приятелям-морякам не везет оказаться на своем торговом судне в открытом море. Они теряют связь с берегом и не знают, как им поступать дальше. Все усугубляется, когда они попадают в эпицентр чужого сражения.