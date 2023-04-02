Menu
Krigsseileren 2023, season 1

Title Сезон 1
Season premiere 2 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 0 minute
"Krigsseileren" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Военный моряк» события разворачиваются в 40-е годы прошлого столетия. Европа погружается в хаос из-за самой опасной и кровопролитной войны в истории человечества. Норвегия оказывается на отшибе цивилизации, не нужная ни одной, ни другой стороне. Она служит перевалочным пунктом и полигоном, но никто не заботится о людях, которые живут на ее территории. В это самое время двум старым приятелям-морякам не везет оказаться на своем торговом судне в открытом море. Они теряют связь с берегом и не знают, как им поступать дальше. Все усугубляется, когда они попадают в эпицентр чужого сражения.

Series rating

7.0
Rate 13 votes
"Krigsseileren" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
2 April 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
2 April 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
2 April 2023
TV series release schedule
