Essex County 2023, season 1

Essex County
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 0 minute
"Essex County" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Графство Эссекс» события разворачиваются в идиллической старинной деревеньке на юго-востоке Англии. Когда-то всеми землями здесь владела одна знатная и древняя семья, но сейчас от ее последнего поколения практически ничего не осталось. Четыре «листочка» на разрозненных ветвях рода держатся поодаль друг от друга. В местном госпитале работает милая и приветливая медсестра Энн, парень-подросток по имени Лестер готовится к поступлению в престижный колледж, старик Лу проводит дни в одиночестве, вспоминая былое. И только фермер Кен продолжает заниматься семейным делом, что бы ни происходило вокруг.

Series rating

6.5
Rate 13 votes
"Essex County" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
19 March 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 March 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
2 April 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
9 April 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
16 April 2023
