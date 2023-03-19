В 1 сезоне сериала «Графство Эссекс» события разворачиваются в идиллической старинной деревеньке на юго-востоке Англии. Когда-то всеми землями здесь владела одна знатная и древняя семья, но сейчас от ее последнего поколения практически ничего не осталось. Четыре «листочка» на разрозненных ветвях рода держатся поодаль друг от друга. В местном госпитале работает милая и приветливая медсестра Энн, парень-подросток по имени Лестер готовится к поступлению в престижный колледж, старик Лу проводит дни в одиночестве, вспоминая былое. И только фермер Кен продолжает заниматься семейным делом, что бы ни происходило вокруг.