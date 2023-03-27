В 1 сезоне сериала «Если сердце дрогнет» Татьяна и Николай живут счастливой семейной жизнью, пока страшная трагедия не переворачивает их судьбы. Маленький сын пары погибает в аварии. Таня впадает в депрессию, но муж уговаривает ее взять ребенка из детдома, чтобы залатать дыру в сердце. Вот только женщина выбирает малышей, похожих на погибшего сына, а их, как назло, отдают в другие семьи. Отчаявшись, Коля начинает изменять Тане с ее подругой Олей. Обоим очень стыдно, но прекратить связь они не могут. А героиня тем временем обращается к батюшке в церковь. Тот советует ей не искать мальчика, похожего на сына, а взять того, при виде которого дрогнет сердце.