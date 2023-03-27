Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Esli serdce drognet 2023, season 1

Esli serdce drognet season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Esli serdce drognet Seasons Season 1

Если сердце дрогнет 16+
Title Сезон 1
Season premiere 27 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Esli serdce drognet" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Если сердце дрогнет» Татьяна и Николай живут счастливой семейной жизнью, пока страшная трагедия не переворачивает их судьбы. Маленький сын пары погибает в аварии. Таня впадает в депрессию, но муж уговаривает ее взять ребенка из детдома, чтобы залатать дыру в сердце. Вот только женщина выбирает малышей, похожих на погибшего сына, а их, как назло, отдают в другие семьи. Отчаявшись, Коля начинает изменять Тане с ее подругой Олей. Обоим очень стыдно, но прекратить связь они не могут. А героиня тем временем обращается к батюшке в церковь. Тот советует ей не искать мальчика, похожего на сына, а взять того, при виде которого дрогнет сердце.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Esli serdce drognet" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more