Umnee vseh (2023), season 2

Umnee vseh season 2 poster
Umnee vseh Seasons Season 2

Умнее всех 16+
Title Сезон 2
Season premiere 6 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 14
Runtime 10 hours 30 minutes
"Umnee vseh" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Умнее всех» участниками проекта вновь становятся дети школьного возраста, которые отличаются высоким интеллектуальным уровнем, начитанностью, выдающейся эрудицией и развитым логическим мышлением. Игроки значительно опережают своих сверстников, выходя за пределы стандартной школьной программы, и демонстрируют высокий уровень знаний в различных областях. Подросткам выпала уникальная возможность блеснуть познаниями на всю страну, поборовшись за главный приз с достойными противниками. Победа в телевизионном проекте принесет юным интеллектуалам не только триумф и признание их труда, но и финансовый приз.

TV Show rating

6.9
Rate 11 votes
Umnee vseh List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Выпуск 1
Season 2 Episode 1
6 October 2023
Выпуск 2
Season 2 Episode 2
13 October 2023
Выпуск 3
Season 2 Episode 3
19 October 2023
Выпуск 4
Season 2 Episode 4
26 October 2023
Выпуск 5
Season 2 Episode 5
2 November 2023
Выпуск 6
Season 2 Episode 6
9 November 2023
Выпуск 7
Season 2 Episode 7
16 November 2023
Выпуск 8
Season 2 Episode 8
23 November 2023
Выпуск 9
Season 2 Episode 9
30 November 2023
Выпуск 10
Season 2 Episode 10
7 December 2023
Выпуск 11
Season 2 Episode 11
14 December 2023
Выпуск 12
Season 2 Episode 12
21 December 2023
Суперфинал
Season 2 Episode 13
28 December 2023
Суперфинал. Часть 2
Season 2 Episode 14
28 December 2023
TV series release schedule
