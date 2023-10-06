Во 2-м сезоне шоу «Умнее всех» участниками проекта вновь становятся дети школьного возраста, которые отличаются высоким интеллектуальным уровнем, начитанностью, выдающейся эрудицией и развитым логическим мышлением. Игроки значительно опережают своих сверстников, выходя за пределы стандартной школьной программы, и демонстрируют высокий уровень знаний в различных областях. Подросткам выпала уникальная возможность блеснуть познаниями на всю страну, поборовшись за главный приз с достойными противниками. Победа в телевизионном проекте принесет юным интеллектуалам не только триумф и признание их труда, но и финансовый приз.