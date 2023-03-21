В 1-м сезоне шоу «Умнее всех» ученики школ покажут, на что способны. В ходе игры им предстоит отвечать на вопросы, демонстрируя разнообразные знания по истории, географии, литературе и другим сферам жизни. Чем больше баллов набирает участник, тем больше у него возможностей попасть в финал, где встретятся двое сильнейших. Победитель получит кубок программы, деньги и возможность выйти в суперфинал, где развернется битва самых умных ребят. Темой этого сезона стали супергерои, а все игроки, попавшие в студию, развиты не по годам, обладают невероятным талантом и имеют нестандартные увлечения.