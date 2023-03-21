Menu
Umnee vseh (2023), season 1

Umnee vseh season 1 poster
Umnee vseh

Умнее всех 16+
Title Сезон 1
Season premiere 21 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 45 minutes
"Umnee vseh" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Умнее всех» ученики школ покажут, на что способны. В ходе игры им предстоит отвечать на вопросы, демонстрируя разнообразные знания по истории, географии, литературе и другим сферам жизни. Чем больше баллов набирает участник, тем больше у него возможностей попасть в финал, где встретятся двое сильнейших. Победитель получит кубок программы, деньги и возможность выйти в суперфинал, где развернется битва самых умных ребят. Темой этого сезона стали супергерои, а все игроки, попавшие в студию, развиты не по годам, обладают невероятным талантом и имеют нестандартные увлечения.

TV Show rating

6.9
Rate 11 votes
Umnee vseh List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
21 March 2023
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
28 March 2023
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
4 April 2023
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
11 April 2023
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
18 April 2023
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
25 April 2023
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
16 May 2023
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
23 May 2023
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
30 May 2023
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
6 June 2023
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
13 June 2023
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
20 June 2023
Суперфинал
Season 1 Episode 13
20 June 2023
TV series release schedule
