Russo Ekspresso (2022), season 3

Russo Ekspresso season 3 poster
Руссо Экспрессо 16+
Title Сезон 3
Season premiere 1 September 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes

Запретный Китай. Чунцин
Season 3 Episode 1
1 September 2024
Запретный Китай. Чэнду
Season 3 Episode 2
8 September 2024
Запретный Китай. Сиань
Season 3 Episode 3
15 September 2024
Запретный Китай
Season 3 Episode 4
22 September 2024
Запретный Китай. Пекин
Season 3 Episode 5
29 September 2024
Запретный Китай
Season 3 Episode 6
6 October 2024
Запретный Китай
Season 3 Episode 7
13 October 2024
Запретный Китай
Season 3 Episode 8
20 October 2024
Запретный Китай
Season 3 Episode 9
27 October 2024
Запретный Китай
Season 3 Episode 10
4 November 2024
