Russo Ekspresso (2022), season 1
Руссо Экспрессо
16+
Title
Сезон 1
Season premiere
5 November 2022
Production year
2022
Number of episodes
10
Runtime
8 hours 20 minutes
TV Show rating
0.0
Rate
0
vote
TV series release schedule
Ярославль
Season 1
Episode 1
5 November 2022
Екатеринбург
Season 1
Episode 2
12 November 2022
Тюмень
Season 1
Episode 3
19 November 2022
Новосибирск
Season 1
Episode 4
26 November 2022
Красноярск
Season 1
Episode 5
3 December 2022
Иркутск
Season 1
Episode 6
10 December 2022
Чита
Season 1
Episode 7
17 December 2022
Хабаровск
Season 1
Episode 8
24 December 2022
Владивосток
Season 1
Episode 9
25 December 2022
Москва
Season 1
Episode 10
29 December 2022
