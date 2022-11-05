Menu
Russo Ekspresso (2022), season 1

Руссо Экспрессо 16+
Title Сезон 1
Season premiere 5 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes

Season 1
Season 2
Season 3
Ярославль
Season 1 Episode 1
5 November 2022
Екатеринбург
Season 1 Episode 2
12 November 2022
Тюмень
Season 1 Episode 3
19 November 2022
Новосибирск
Season 1 Episode 4
26 November 2022
Красноярск
Season 1 Episode 5
3 December 2022
Иркутск
Season 1 Episode 6
10 December 2022
Чита
Season 1 Episode 7
17 December 2022
Хабаровск
Season 1 Episode 8
24 December 2022
Владивосток
Season 1 Episode 9
25 December 2022
Москва
Season 1 Episode 10
29 December 2022
