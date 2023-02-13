В 1-м сезоне шоу «Суперниндзя» объединит представителей самых разных занятий, которые хотят доказать, что они в отличной физической форме. Задача участников – пройти сложнейшую полосу препятствий, состоящую из нескольких разных заданий. Им предстоит прыгать через бассейн с ледяной водой, пересекать его, раскачиваясь на шестах, бежать по дорожке, движущейся задом наперед, и многое другое. Для большинства игроков эти задачи будут непосильными, и они уйдут еще на отборочном этапе. Всего 33 спортсмена смогут попасть в финал, а супергероем станет только один – он и получит денежный приз в размере 5 миллионов рублей.