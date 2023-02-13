Menu
Supernindzya (2023), season 1

Supernindzya season 1 poster
Суперниндзя 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 18 hours 0 minute
"Supernindzya" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Суперниндзя» объединит представителей самых разных занятий, которые хотят доказать, что они в отличной физической форме. Задача участников – пройти сложнейшую полосу препятствий, состоящую из нескольких разных заданий. Им предстоит прыгать через бассейн с ледяной водой, пересекать его, раскачиваясь на шестах, бежать по дорожке, движущейся задом наперед, и многое другое. Для большинства игроков эти задачи будут непосильными, и они уйдут еще на отборочном этапе. Всего 33 спортсмена смогут попасть в финал, а супергероем станет только один – он и получит денежный приз в размере 5 миллионов рублей.

TV Show rating

4.6
Rate 13 votes
"Supernindzya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
13 February 2023
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
20 February 2023
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
27 February 2023
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
6 March 2023
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
13 March 2023
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
20 March 2023
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
27 March 2023
Выпуск 8 | Финал
Season 1 Episode 8
3 April 2023
Выпуск 9 | Финал, ч. 2
Season 1 Episode 9
10 April 2023
