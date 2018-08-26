В 1-м сезоне шоу «Замуж за Бузову» известная на всю страну шоувумен ищет мужчину, способного предложить ей пылкие чувства и красивую жизнь. Ольга сама сделала себе имя в мире шоу-бизнеса, а теперь ей хочется побыть не сильной гламурной звездой, а обычной женщиной, которая окружена любовью. Несколько кандидатов будут бороться за ее расположение. Среди них есть как миллионер, так и простой сыровар. Они совершенно не похожи друг на друга, но готовы сделать многое, чтобы завоевать талантливую красавицу. Кто же из участников станет победителем – решит сама Бузова.