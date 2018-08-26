Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Zamuzh za Buzovu (2018), season 1

Zamuzh za Buzovu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zamuzh za Buzovu Seasons Season 1

Замуж за Бузову 16+
Title Сезон 1
Season premiere 26 August 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 12 hours 0 minute
"Zamuzh za Buzovu" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Замуж за Бузову» известная на всю страну шоувумен ищет мужчину, способного предложить ей пылкие чувства и красивую жизнь. Ольга сама сделала себе имя в мире шоу-бизнеса, а теперь ей хочется побыть не сильной гламурной звездой, а обычной женщиной, которая окружена любовью. Несколько кандидатов будут бороться за ее расположение. Среди них есть как миллионер, так и простой сыровар. Они совершенно не похожи друг на друга, но готовы сделать многое, чтобы завоевать талантливую красавицу.  Кто же из участников станет победителем – решит сама Бузова.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
Zamuzh za Buzovu List of episodes TV series release schedule
Season 1
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
26 August 2018
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
2 September 2018
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
9 September 2018
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
16 September 2018
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
23 September 2018
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
30 September 2018
Выпуск 07
Season 1 Episode 7
7 October 2018
Выпуск 08
Season 1 Episode 8
14 October 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more