Ekstrasensy vedut rassledovanie (2011), season 1
Экстрасенсы ведут расследование
16+
Title
Сезон 1
Season premiere
11 February 2011
Production year
2011
Number of episodes
42
Runtime
49 hours 0 minute
TV Show rating
4.5
Rate
12
votes
Выпуск 01
Season 1
Episode 1
11 February 2011
Выпуск 02
Season 1
Episode 2
18 February 2011
Выпуск 03
Season 1
Episode 3
25 February 2011
Выпуск 04
Season 1
Episode 4
4 March 2011
Выпуск 05
Season 1
Episode 5
11 March 2011
Выпуск 06
Season 1
Episode 6
18 March 2011
Выпуск 07
Season 1
Episode 7
25 March 2011
Выпуск 08
Season 1
Episode 8
1 April 2011
Выпуск 09
Season 1
Episode 9
12 August 2011
Выпуск 10
Season 1
Episode 10
19 August 2011
Выпуск 11
Season 1
Episode 11
26 August 2011
Выпуск 12
Season 1
Episode 12
2 September 2011
Выпуск 13
Season 1
Episode 13
9 September 2011
Выпуск 14
Season 1
Episode 14
16 September 2011
Выпуск 15
Season 1
Episode 15
23 September 2011
Выпуск 16
Season 1
Episode 16
30 September 2011
Выпуск 17
Season 1
Episode 17
2 January 2012
Выпуск 18
Season 1
Episode 18
2 January 2012
Выпуск 19
Season 1
Episode 19
17 February 2012
Выпуск 20
Season 1
Episode 20
24 February 2012
Выпуск 21
Season 1
Episode 21
2 March 2012
Выпуск 22
Season 1
Episode 22
9 March 2012
Выпуск 23
Season 1
Episode 23
16 March 2012
Выпуск 24
Season 1
Episode 24
23 March 2012
Выпуск 25
Season 1
Episode 25
30 March 2012
Выпуск 26
Season 1
Episode 26
6 April 2012
Выпуск 27
Season 1
Episode 27
13 April 2012
Выпуск 28
Season 1
Episode 28
20 April 2012
Выпуск 29
Season 1
Episode 29
1 May 2012
Выпуск 30
Season 1
Episode 30
5 May 2012
Выпуск 31
Season 1
Episode 31
12 May 2012
Выпуск 32
Season 1
Episode 32
19 May 2012
Выпуск 33
Season 1
Episode 33
26 May 2012
Выпуск 34
Season 1
Episode 34
2 June 2012
Выпуск 35
Season 1
Episode 35
9 June 2012
Выпуск 36
Season 1
Episode 36
10 March 2013
Выпуск 37
Season 1
Episode 37
17 March 2013
Выпуск 38
Season 1
Episode 38
24 March 2013
Выпуск 39
Season 1
Episode 39
31 March 2013
Выпуск 40: «Зираддин Рзаев и шаманка Кажетта»
Season 1
Episode 40
7 April 2013
Выпуск 41
Season 1
Episode 41
14 April 2013
Выпуск 42
Season 1
Episode 42
21 April 2013
TV series release schedule
