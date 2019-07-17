В 1 сезоне сериала «Класс лжецов» адвокат Ки Му-хек славится высоким профессионализмом и большим количеством выигранных дел. При этом все знают, что у него жесткий, циничный характер. Для мужчины всегда были важны лишь деньги. Однажды герой сталкивается с загадочным делом, из-за которого его репутация падает ниже некуда. В учебном заведении убита несовершеннолетняя девочка. Чтобы провести собственное расследование, выяснить, кто ответственен за смерть школьницы, и восстановить репутацию, Му-хек устраивается в школу в качестве педагога. Там он знакомится с обаятельной преподавательницей физкультуры.