Class of Lies season 1 watch online

Class of Lies season 1 poster
Class of Lies 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 16
Runtime 21 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Класс лжецов» адвокат Ки Му-хек славится высоким профессионализмом и большим количеством выигранных дел. При этом все знают, что у него жесткий, циничный характер. Для мужчины всегда были важны лишь деньги. Однажды герой сталкивается с загадочным делом, из-за которого его репутация падает ниже некуда. В учебном заведении убита несовершеннолетняя девочка. Чтобы провести собственное расследование, выяснить, кто ответственен за смерть школьницы, и восстановить репутацию, Му-хек устраивается в школу в качестве педагога. Там он знакомится с обаятельной преподавательницей физкультуры.

7.5
Rate 12 votes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
17 July 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
18 July 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
24 July 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 July 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
31 July 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
1 August 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
7 August 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
8 August 2019
Episode 9
Season 1 Episode 9
14 August 2019
Episode 10
Season 1 Episode 10
15 August 2019
Episode 11
Season 1 Episode 11
21 August 2019
Episode 12
Season 1 Episode 12
22 August 2019
Episode 13
Season 1 Episode 13
28 August 2019
Episode 14
Season 1 Episode 14
29 August 2019
Episode 15
Season 1 Episode 15
4 September 2019
Episode 16
Season 1 Episode 16
5 September 2019
