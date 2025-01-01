В 1-м сезоне сериала «Вход в лабиринт» на стол к опытному следователю прокуратуры Муромцеву попадает крайне занимательное дело. Некий милиционер Поздняков сам отдал недоброжелателям свое удостоверение и табельное оружие, благодаря чему те беспрепятственно совершили масштабное ограбление. Но мужчина клянется, что его опоили загадочным препаратом, который на время напрочь атрофировал его инстинкт самосохранения. Выясняется, что пара знаменитых советских ученых действительно не так давно изобрела лекарство, лишающее чувства страха, но как оно оказалось в руках преступников и на что еще оно способно?