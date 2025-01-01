Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Vhod v labirint 1990, season 1

Vhod v labirint season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Vhod v labirint Seasons Season 1

Вход в лабиринт 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 May 1990
Production year 1990
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 50 minutes
"Vhod v labirint" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Вход в лабиринт» на стол к опытному следователю прокуратуры Муромцеву попадает крайне занимательное дело. Некий милиционер Поздняков сам отдал недоброжелателям свое удостоверение и табельное оружие, благодаря чему те беспрепятственно совершили масштабное ограбление. Но мужчина клянется, что его опоили загадочным препаратом, который на время напрочь атрофировал его инстинкт самосохранения. Выясняется, что пара знаменитых советских ученых действительно не так давно изобрела лекарство, лишающее чувства страха, но как оно оказалось в руках преступников и на что еще оно способно?

Series rating

6.5
Rate 12 votes
"Vhod v labirint" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 May 1990
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 May 1990
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 May 1990
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 May 1990
Серия 5
Season 1 Episode 5
4 May 1990
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more