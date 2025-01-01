Menu
Визит к Минотавру 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 November 1987
Production year 1987
Number of episodes 5
Runtime 6 hours 15 minutes
В 1-м сезоне сериала «Визит к Минотавру» из квартиры прославленного советского скрипача Льва Иосифовича Полякова пропадает его любимый инструмент. Уникальная и очень дорогая скрипка когда-то принадлежала самому итальянскому маэстро Антонио Страдивари. Чтобы сымитировать рядовое ограбление, преступники прихватили из квартиры еще несколько ценных вещей, однако вскоре милиции становится понятно, что истинной целью похищения все же был инструмент. За дело берется следователь прокуратуры Станислав Тихонов. Он подозревает, что за преступлением стоит давний конкурент Полякова – музыкант Павел Иконников.

7.2
Rate 12 votes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 November 1987
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 November 1987
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 November 1987
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 November 1987
Серия 5
Season 1 Episode 5
14 November 1987
