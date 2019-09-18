Во 2 сезоне сериала «Ворон» Кузгун наконец свершает свою месть, но принесет ли она ему счастье? После выстрела прямо в сердце его возлюбленная Дила находится на грани жизни и смерти и может в любой момент покинуть его. Дедушка героя Бехрам, оказавшийся подлым предателем, теперь мертв, как и старый враг Дервиш. Но сам Кузгун не рад своей победе, а одинок и растерян. Сможет ли парень найти своего отца? Будет ли Картал задержан за убийство? Выживут ли Али и Фусун? Как будут развиваться отношения Мерьем и Кумру? И главное, вернется ли красавица Дила к жизни или навсегда оставит этот мир? Все это Кузгуну только предстоит выяснить.