Kuzgun season 2 watch online

Kuzgun season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Kuzgun Seasons Season 2

Kuzgun 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 18 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 5
Runtime 10 hours 0 minute
"Kuzgun" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Ворон» Кузгун наконец свершает свою месть, но принесет ли она ему счастье? После выстрела прямо в сердце его возлюбленная Дила находится на грани жизни и смерти и может в любой момент покинуть его. Дедушка героя Бехрам, оказавшийся подлым предателем, теперь мертв, как и старый враг Дервиш. Но сам Кузгун не рад своей победе, а одинок и растерян. Сможет ли парень найти своего отца? Будет ли Картал задержан за убийство? Выживут ли Али и Фусун? Как будут развиваться отношения Мерьем и Кумру? И главное, вернется ли красавица Дила к жизни или навсегда оставит этот мир? Все это Кузгуну только предстоит выяснить.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
"Kuzgun" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
17. Bölüm
Season 2 Episode 1
18 September 2019
18. Bölüm
Season 2 Episode 2
25 September 2019
19. Bölüm
Season 2 Episode 3
2 October 2019
20. Bölüm
Season 2 Episode 4
9 October 2019
21. Bölüm
Season 2 Episode 5
16 October 2019
TV series release schedule
