В 1 сезоне сериала «Ворон» в провинциальный турецкий городок после двадцатилетнего отсутствия приезжает мужчина по имени Кузгун Джебеджи – родной сын героицески погибшего на службе полицейского Юсуфа. На родине он встречается с Дилой – своей детской любовью. С удивлением герой обнаруживает, что он по-прежнему влюблен в эту прекрасную девушку, как в первый день их знакомства. Дила была замужем за богатым человеком, но ее брак не был счастливым, и теперь он отвечает взаимностью старому другу. Однако все меняет страшная новость из прошлого: выясняется, что отца Кузгуна 20 лет назад убил отец Дилы. Что он теперь выберет: любовь или месть?