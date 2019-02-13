Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kuzgun season 1 watch online

Kuzgun season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kuzgun Seasons Season 1

Kuzgun 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 February 2019
Production year 2019
Number of episodes 16
Runtime 32 hours 0 minute
"Kuzgun" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ворон» в провинциальный турецкий городок после двадцатилетнего отсутствия приезжает мужчина по имени Кузгун Джебеджи – родной сын героицески погибшего на службе полицейского Юсуфа. На родине он встречается с Дилой – своей детской любовью. С удивлением герой обнаруживает, что он по-прежнему влюблен в эту прекрасную девушку, как в первый день их знакомства. Дила была замужем за богатым человеком, но ее брак не был счастливым, и теперь он отвечает взаимностью старому другу. Однако все меняет страшная новость из прошлого: выясняется, что отца Кузгуна 20 лет назад убил отец Дилы. Что он теперь выберет: любовь или месть?

Series rating

7.3
Rate 13 votes
"Kuzgun" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
13 February 2019
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
20 February 2019
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
27 February 2019
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
6 March 2019
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
13 March 2019
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
20 March 2019
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
27 March 2019
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
3 April 2019
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
10 April 2019
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
17 April 2019
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
24 April 2019
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
1 May 2019
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
8 May 2019
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
15 May 2019
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
22 May 2019
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
29 May 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more