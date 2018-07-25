В 1-м сезоне сериала «В созвездии Стрельца» зрители знакомятся с молодым и перспективным футбольным нападающим Эдуардом Стрельцовым. Несмотря на достаточно небольшой возраст, этот парень уже стал звездой всего Советского Союза и получил прозвище «советский Пеле». Начав карьеру в рядах легендарной команды «Торпедо», он быстро перешел из запасного в основной состав, а затем пробился в сборную страны. Пиком его славы становится олимпийская победа в Мельбурне. Но не все в его судьбе складывается так же гладко, как спортивные успехи. Любимые женщины предают Эдуарда, друзья отворачиваются от него, а соперники неустанно строят козни за его спиной.