V sozvezdii Strelca season 1 watch online

V sozvezdii Strelca

В созвездии Стрельца 12+
Title Сезон 1
Season premiere 25 July 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"V sozvezdii Strelca" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «В созвездии Стрельца» зрители знакомятся с молодым и перспективным футбольным нападающим Эдуардом Стрельцовым. Несмотря на достаточно небольшой возраст, этот парень уже стал звездой всего Советского Союза и получил прозвище «советский Пеле». Начав карьеру в рядах легендарной команды «Торпедо», он быстро перешел из запасного в основной состав, а затем пробился в сборную страны. Пиком его славы становится олимпийская победа в Мельбурне. Но не все в его судьбе складывается так же гладко, как спортивные успехи. Любимые женщины предают Эдуарда, друзья отворачиваются от него, а соперники неустанно строят козни за его спиной.

 

Series rating

7.3
Rate 13 votes
"V sozvezdii Strelca" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
1 серия
Season 1 Episode 1
25 July 2018
2 серия
Season 1 Episode 2
25 July 2018
3 серия
Season 1 Episode 3
25 July 2018
4 серия
Season 1 Episode 4
25 July 2018
5 серия
Season 1 Episode 5
25 July 2018
6 серия
Season 1 Episode 6
25 July 2018
7 серия
Season 1 Episode 7
25 July 2018
8 серия
Season 1 Episode 8
25 July 2018
TV series release schedule
