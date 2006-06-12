Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

V ritme tango season 1 watch online

V ritme tango season 1 poster
Kinoafisha TV Shows V ritme tango Seasons Season 1

В ритме танго 16+
Title Сезон 1
Season premiere 12 June 2006
Production year 2006
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"V ritme tango" season 1 description

В 1 сезоне сериала «В ритме танго» начинающий аргентинский футболист Энрике Рамирес и молодая артистка Наталья Соланос – единственная дочь предпринимателя Алехандро Соланоса – женятся. Наталья хочет прославиться и стать независимой. Энрике предлагают контракт, который подразумевает переезд в Москву. Тем временем продюсер Клаудио уверяет Наталью, что она талантлива и обязательно станет успешной. Директор крупного издательства собирается выкупить долю второго совладельца. Тот обращается к адвокату и просит своего друга и подельника в криминальных вопросах решить проблему с издателем.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
"V ritme tango" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 June 2006
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 June 2006
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 June 2006
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 June 2006
Серия 5
Season 1 Episode 5
19 June 2006
Серия 6
Season 1 Episode 6
20 June 2006
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 June 2006
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 June 2006
Серия 9
Season 1 Episode 9
26 June 2006
Серия 10
Season 1 Episode 10
27 June 2006
Серия 11
Season 1 Episode 11
28 June 2006
Серия 12
Season 1 Episode 12
29 June 2006
Серия 13
Season 1 Episode 13
3 July 2006
Серия 14
Season 1 Episode 14
4 July 2006
Серия 15
Season 1 Episode 15
5 July 2006
Серия 16
Season 1 Episode 16
6 July 2006
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more