В 1 сезоне сериала «В ритме танго» начинающий аргентинский футболист Энрике Рамирес и молодая артистка Наталья Соланос – единственная дочь предпринимателя Алехандро Соланоса – женятся. Наталья хочет прославиться и стать независимой. Энрике предлагают контракт, который подразумевает переезд в Москву. Тем временем продюсер Клаудио уверяет Наталью, что она талантлива и обязательно станет успешной. Директор крупного издательства собирается выкупить долю второго совладельца. Тот обращается к адвокату и просит своего друга и подельника в криминальных вопросах решить проблему с издателем.