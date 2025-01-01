В 1 сезоне сериала Drug Spies из ЦРУ увольняют двух опытных шпионов. Долгие годы они верно служили своей стране, раскрывая темные тайны иностранных политиков и останавливая диверсии вражеских агентов. Теперь коллеги вынуждены довольствоваться государственным пенсионным пособием, но такое прозябание не входит в их планы. Одному из бывших агентов поступает заманчивое, но сомнительное предложение: он должен проследить за конкурентами крупной фармацевтической фирмы. Этот бизнес оказывается невероятно прибыльным, и постепенно оба героя втягиваются в коммерческую игру на рынке лекарственных препаратов.