Rivels 2024, season 1

Rivels season 1 poster
Rivels

Rivals
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"Rivels" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Соперники» в центре событий оказывается беспощадный мир независимого телевидения 1986 года, полный предательства, амбиций и горячих сенсаций Действие происходит в Великобритании, в вымышленном графстве Ратшир. Здесь в своем поместье проживает известный и влиятельный в стране человек – Руперт Кэмпбелл-Блэк. Когда-то он участвовал в Олимпийских играх и был любимцем женщин, но сейчас его усилия сконцентрированы на политике и влиянии, ведь он входит в парламент государства. Его темные тайны и неприглядные секс-похождения расследует Тони Бэддингем – владелец независимого телеканала, стремящийся к славе и деньгам.

Series rating

7.6
Rate 16 votes
7.9 IMDb
Rivels List of episodes
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
18 October 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
18 October 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 October 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
18 October 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
18 October 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
18 October 2024
Episode 7
Season 1 Episode 7
18 October 2024
Episode 8
Season 1 Episode 8
18 October 2024
TV series release schedule
