В 1 сезоне сериала «Соперники» в центре событий оказывается беспощадный мир независимого телевидения 1986 года, полный предательства, амбиций и горячих сенсаций Действие происходит в Великобритании, в вымышленном графстве Ратшир. Здесь в своем поместье проживает известный и влиятельный в стране человек – Руперт Кэмпбелл-Блэк. Когда-то он участвовал в Олимпийских играх и был любимцем женщин, но сейчас его усилия сконцентрированы на политике и влиянии, ведь он входит в парламент государства. Его темные тайны и неприглядные секс-похождения расследует Тони Бэддингем – владелец независимого телеканала, стремящийся к славе и деньгам.