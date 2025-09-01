Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Booba season 6 watch online
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Kinoafisha
TV Shows
Booba
Seasons
Season 6
Booba
0+
Original title
Season 6
Title
Сезон 6
Season premiere
1 September 2025
Production year
2025
Number of episodes
10
Runtime
50 minutes
Series rating
6.6
Rate
13
votes
6.8
IMDb
"Booba" season 6 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Серия 1
Season 6
Episode 1
1 September 2025
Серия 2
Season 6
Episode 2
1 September 2025
Серия 3
Season 6
Episode 3
1 September 2025
Серия 7
Season 6
Episode 4
1 September 2025
Серия 5
Season 6
Episode 5
1 September 2025
Серия 6
Season 6
Episode 6
1 September 2025
Серия 7
Season 6
Episode 7
1 September 2025
Серия 8
Season 6
Episode 8
1 September 2025
Серия 9
Season 6
Episode 9
1 September 2025
Серия 10
Season 6
Episode 10
1 September 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree