Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Booba season 5 watch online
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Kinoafisha
TV Shows
Booba
Seasons
Season 5
Booba
0+
Original title
Season 5
Title
Сезон 5
Season premiere
1 September 2025
Production year
2025
Number of episodes
26
Runtime
2 hours 10 minutes
Series rating
6.6
Rate
13
votes
6.8
IMDb
"Booba" season 5 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Серия 1
Season 5
Episode 1
1 September 2025
Серия 2
Season 5
Episode 2
1 September 2025
Серия 3
Season 5
Episode 3
1 September 2025
Серия 4
Season 5
Episode 4
1 September 2025
Серия 5
Season 5
Episode 5
1 September 2025
Серия 6
Season 5
Episode 6
1 September 2025
Серия 7
Season 5
Episode 7
1 September 2025
Серия 8
Season 5
Episode 8
1 September 2025
Серия 9
Season 5
Episode 9
1 September 2025
Серия 10
Season 5
Episode 10
1 September 2025
Серия 11
Season 5
Episode 11
1 September 2025
Серия 12
Season 5
Episode 12
1 September 2025
Серия 13
Season 5
Episode 13
1 September 2025
Серия 14
Season 5
Episode 14
1 September 2025
Серия 15
Season 5
Episode 15
1 September 2025
Серия 16
Season 5
Episode 16
1 September 2025
Серия 17
Season 5
Episode 17
1 September 2025
Серия 18
Season 5
Episode 18
1 September 2025
Серия 19
Season 5
Episode 19
1 September 2025
Серия 20
Season 5
Episode 20
1 September 2025
Серия 21
Season 5
Episode 21
1 September 2025
Серия 22
Season 5
Episode 22
1 September 2025
Серия 23
Season 5
Episode 23
1 September 2025
Серия 24
Season 5
Episode 24
1 September 2025
Серия 25
Season 5
Episode 25
1 September 2025
Серия 26
Season 5
Episode 26
1 September 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree