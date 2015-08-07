Menu
Bumazhki season 1 watch online

Bumazhki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bumazhki Seasons Season 1

Бумажки
Title Сезон 1
Season premiere 7 August 2015
Production year 2015
Number of episodes 78
Runtime 6 hours 30 minutes
"Bumazhki" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бумажки» в центре событий оказываются два довольно странных друга – лось по имени Аристотель и дятел по кличке Тюк-Тюк. Все бы ничего, но эта парочка сделана из бумаги, как и весь мир, в котором они обитают. Их родной лес с деревьями, реками, холмами, а также остальные его жители – настоящие произведения искусства из оригами. Несмотря на это, они ведут себя как самые настоящие звери и птицы. У них все как у нас: они знакомятся, дружат, ссорятся и мирятся, попадают в переделки, помогают друг другу из них выпутаться и, конечно, каждый день узнают что-нибудь новенькое, делясь своими наблюдениями со зрителями.

Series rating

6.3
Rate 12 votes
6.5 IMDb
"Bumazhki" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Заяц или кот?
Season 1 Episode 1
7 August 2015
С днем рождения, птенчики
Season 1 Episode 2
7 August 2015
Игрушка для Зюйд-Веста
Season 1 Episode 3
25 August 2015
Лучший изобретатель
Season 1 Episode 4
29 April 2016
На высоте
Season 1 Episode 5
4 May 2016
Букет для королевы
Season 1 Episode 6
6 May 2016
Под крышей дома
Season 1 Episode 7
11 May 2016
Королева хочет домой
Season 1 Episode 8
19 May 2016
Пикник в обеденное время
Season 1 Episode 9
20 May 2016
Пришелец с Фольгундии
Season 1 Episode 10
23 May 2016
Полезное насекомое
Season 1 Episode 11
25 May 2016
Снова праздник!
Season 1 Episode 12
27 May 2016
Подвиг капитана Тюка
Season 1 Episode 13
30 May 2016
Новый сосед
Season 1 Episode 14
1 June 2016
Живые цветы
Season 1 Episode 15
3 June 2016
Знакомый незнакомец
Season 1 Episode 16
10 August 2016
За бумажным морем
Season 1 Episode 17
12 August 2016
Приходите на концерт!
Season 1 Episode 18
15 August 2016
Розовая клумба
Season 1 Episode 19
17 August 2016
Звездная ночь
Season 1 Episode 20
19 August 2016
А был ли птенчик?
Season 1 Episode 21
29 August 2016
Крокодиловы слезы
Season 1 Episode 22
1 September 2016
Удачный кадр
Season 1 Episode 23
5 September 2016
Сокровища бумажной пещеры
Season 1 Episode 24
7 September 2016
Серенький волчок
Season 1 Episode 25
7 October 2016
Перевернутая история
Season 1 Episode 26
10 October 2016
Дом с привидениями
Season 1 Episode 27
11 October 2016
Бумажное солнце
Season 1 Episode 28
12 October 2016
Бумажный концерт
Season 1 Episode 29
13 October 2016
Загадочное письмо
Season 1 Episode 30
14 October 2016
Птица удачи
Season 1 Episode 31
17 October 2016
Таинственный остров
Season 1 Episode 32
18 October 2016
Радужное озеро
Season 1 Episode 33
19 October 2016
Зимой и летом
Season 1 Episode 34
20 October 2016
Куриная память
Season 1 Episode 35
21 October 2016
По ту сторону земли
Season 1 Episode 36
24 October 2016
Откуда дует ветер
Season 1 Episode 37
25 October 2016
На всякий бумажный случай
Season 1 Episode 38
26 October 2016
Путешествие в Бумпариж
Season 1 Episode 39
27 October 2016
Грибы или ботинки
Season 1 Episode 40
28 October 2016
Как стать звездой
Season 1 Episode 41
31 October 2016
Бумажные желания
Season 1 Episode 42
1 November 2016
На вкус и цвет
Season 1 Episode 43
2 November 2016
Невидимка
Season 1 Episode 44
3 November 2016
Землетрясение
Season 1 Episode 45
4 November 2016
Рекордсмены
Season 1 Episode 46
7 November 2016
Гостелюбивое растение
Season 1 Episode 47
8 November 2016
Вечеринка удалась!
Season 1 Episode 48
9 November 2016
Бумажные слезы
Season 1 Episode 49
10 November 2016
О чем молчит рыбка
Season 1 Episode 50
11 November 2016
Чудеса дрессировки
Season 1 Episode 51
14 November 2016
Тише едешь - дальше будешь
Season 1 Episode 52
15 November 2016
Лютики-цветочки
Season 1 Episode 53
16 November 2016
Няньки
Season 1 Episode 54
17 November 2016
Бумажная приманка
Season 1 Episode 55
18 November 2016
Полная луна
Season 1 Episode 56
21 November 2016
Робот
Season 1 Episode 57
22 November 2016
Новогодняя история
Season 1 Episode 58
23 November 2016
Весёлый учитель
Season 1 Episode 59
24 November 2016
Небумажное настроение
Season 1 Episode 60
25 November 2016
Запасы на зиму
Season 1 Episode 61
28 November 2016
Блестящая операция
Season 1 Episode 62
29 November 2016
Будь здоров, дятел!
Season 1 Episode 63
30 November 2016
Зимний цвет
Season 1 Episode 64
1 December 2016
Бумажный детектив
Season 1 Episode 65
2 December 2016
Когда не хватает лап
Season 1 Episode 66
5 December 2016
Снег идёт
Season 1 Episode 67
6 December 2016
Сюрприз
Season 1 Episode 68
7 December 2016
Маленький океан
Season 1 Episode 69
8 December 2016
Ночные наблюдения
Season 1 Episode 70
9 December 2016
Рыцарь Тюк
Season 1 Episode 71
12 December 2016
Бумажная бодрость
Season 1 Episode 72
13 December 2016
Средство от бессоницы
Season 1 Episode 73
14 December 2016
Красный, желтый, зелёный
Season 1 Episode 74
15 December 2016
Грушевый компот
Season 1 Episode 75
16 December 2016
Путешествие в Бумарктику
Season 1 Episode 76
19 December 2016
SOS!
Season 1 Episode 77
20 December 2016
1000 и 1 икринка
Season 1 Episode 78
21 December 2016
TV series release schedule
