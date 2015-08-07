В 1-м сезоне сериала «Бумажки» в центре событий оказываются два довольно странных друга – лось по имени Аристотель и дятел по кличке Тюк-Тюк. Все бы ничего, но эта парочка сделана из бумаги, как и весь мир, в котором они обитают. Их родной лес с деревьями, реками, холмами, а также остальные его жители – настоящие произведения искусства из оригами. Несмотря на это, они ведут себя как самые настоящие звери и птицы. У них все как у нас: они знакомятся, дружат, ссорятся и мирятся, попадают в переделки, помогают друг другу из них выпутаться и, конечно, каждый день узнают что-нибудь новенькое, делясь своими наблюдениями со зрителями.