В 1 сезоне сериала «Люден» действие происходит в восьмидесятые годы, когда концепция «секс, наркотики и рок-н-ролл» овладела умами поколения. Главным действующим лицом является предприимчивый парень по имени Сонни Бой Клаус Барковски, которого известная проститутка Ютта превратила в первоклассного сутенера. С помощью нее он основал банду «Нутелла», которая в скором времени вступила в битву за власть с авторитетной GMBH. Клаус собирался расширить свой бизнес, в связи с чем столкнулся с лидерами этой отрасли. Эти люди не остановятся ни перед чем, чтобы укрепить свои позиции на рынке.