Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Luden – Könige der Reeperbahn 2023, season 1

Luden – Könige der Reeperbahn season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Luden – Könige der Reeperbahn Seasons Season 1

Luden – Könige der Reeperbahn
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
"Luden – Könige der Reeperbahn" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Люден» действие происходит в восьмидесятые годы, когда концепция «секс, наркотики и рок-н-ролл» овладела умами поколения. Главным действующим лицом является предприимчивый парень по имени Сонни Бой Клаус Барковски, которого известная проститутка Ютта превратила в первоклассного сутенера. С помощью нее он основал банду «Нутелла», которая в скором времени вступила в битву за власть с авторитетной GMBH. Клаус собирался расширить свой бизнес, в связи с чем столкнулся с лидерами этой отрасли. Эти люди не остановятся ни перед чем, чтобы укрепить свои позиции на рынке.

Series rating

6.9
Rate 12 votes
7 IMDb
Luden – Könige der Reeperbahn List of episodes TV series release schedule
Season 1
Jumbo Jet
Season 1 Episode 1
3 March 2023
Eros Center
Season 1 Episode 2
3 March 2023
Andis Bruder
Season 1 Episode 3
3 March 2023
Rambazamba
Season 1 Episode 4
3 March 2023
Gran Canaria
Season 1 Episode 5
3 March 2023
Weiße Dame
Season 1 Episode 6
3 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more