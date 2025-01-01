Menu
Eksklyuziv 2 2023, season 1

Эксклюзив 2
Title Сезон 1
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Eksklyuziv 2" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Эксклюзив-2» опытная журналистка Александра Вязникова работает над очередным расследованием. На сей раз ее занимают странности, творящиеся в городском комитете здравоохранения. Разумеется, чиновники оказываются не в восторге от нацелившейся на них «ищейки», поэтому на Сашу подается ответное заявление. Неожиданно из разоблачительницы коррупционеров она превращается в главную обвиняемую по этому делу. Саша понимает, что за такой запутанной сетью обмана должен стоять по-настоящему опасный человек. И, кажется, она уже догадывается, где ей предстоит искать своего врага.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
