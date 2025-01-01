В 1 сезоне сериала «Эксклюзив-2» опытная журналистка Александра Вязникова работает над очередным расследованием. На сей раз ее занимают странности, творящиеся в городском комитете здравоохранения. Разумеется, чиновники оказываются не в восторге от нацелившейся на них «ищейки», поэтому на Сашу подается ответное заявление. Неожиданно из разоблачительницы коррупционеров она превращается в главную обвиняемую по этому делу. Саша понимает, что за такой запутанной сетью обмана должен стоять по-настоящему опасный человек. И, кажется, она уже догадывается, где ей предстоит искать своего врага.