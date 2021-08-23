В 1 сезоне сериала «Эксклюзив» молодая журналистка Александра Вязникова работает на портале журналистских расследований и пользуется уважением коллег и начальства. Ее материалы всегда отличаются уникальностью, а печатные тиражи разлетаются как горячие пирожки. С личной жизнью у Саши тоже все хорошо. Она давно встречается с хорошим парнем и подумывает выйти за него замуж. Но все меняется в одночасье, когда ее избранника жестоко убивают прямо перед свиданием у нее на глазах. Доказательств своей непричастности у Саши не оказывается, а полиция хочет скорее разобраться с очередным «висяком». У девушки есть неделя, чтобы найти настоящего убийцу и решить свою судьбу.