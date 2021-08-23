Menu
Russian
Eksklyuziv 2021, season 1

Eksklyuziv

Эксклюзив 12+
Title Сезон 1
Season premiere 23 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 1 hour 40 minutes
"Eksklyuziv" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Эксклюзив» молодая журналистка Александра Вязникова работает на портале журналистских расследований и пользуется уважением коллег и начальства. Ее материалы всегда отличаются уникальностью, а печатные тиражи разлетаются как горячие пирожки. С личной жизнью у Саши тоже все хорошо. Она давно встречается с хорошим парнем и подумывает выйти за него замуж. Но все меняется в одночасье, когда ее избранника жестоко убивают прямо перед свиданием у нее на глазах. Доказательств своей непричастности у Саши не оказывается, а полиция хочет скорее разобраться с очередным «висяком». У девушки есть неделя, чтобы найти настоящего убийцу и решить свою судьбу.

"Eksklyuziv" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 August 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 August 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 August 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 August 2021
TV series release schedule
