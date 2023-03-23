В 1 сезоне сериала «Женить нельзя рассорить» замкнутый в себе молодой программист Роман проводит сутки напролет перед монитором за написанием кодов. Тем временем его ровесница Мария зубами прогрызает себе карьерный путь в огромной корпорации. Думать о любви ни у кого из них нет ни времени, ни желания. Но однажды судьба начинает раз за разом сводить их друг с другом. Поняв, что за этим стоит некий заговор, молодые люди уличают в сводничестве своих мам. Выясняется, что Маргарита и Анна когда-то лежали в одной палате роддома и еще с тех пор решили поженить своих детей. Но захотят ли этого их драгоценные «малыши»?