Zhenit nelzya rassorit 2023, season 1

Season premiere 23 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Zhenit nelzya rassorit" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Женить нельзя рассорить» замкнутый в себе молодой программист Роман проводит сутки напролет перед монитором за написанием кодов. Тем временем его ровесница Мария зубами прогрызает себе карьерный путь в огромной корпорации. Думать о любви ни у кого из них нет ни времени, ни желания. Но однажды судьба начинает раз за разом сводить их друг с другом. Поняв, что за этим стоит некий заговор, молодые люди уличают в сводничестве своих мам. Выясняется, что Маргарита и Анна когда-то лежали в одной палате роддома и еще с тех пор решили поженить своих детей. Но захотят ли этого их драгоценные «малыши»?

Series rating

"Zhenit nelzya rassorit" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 March 2023
