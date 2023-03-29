Menu
Wellmania 2023, season 1

Wellmania season 1 poster
Wellmania

Wellmania 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Wellmania" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Велмания» все называют Лав «женщиной-торнадо», ведь она ни секунды в своей жизни не просидела на месте. Героиню манят приключения и путешествия, поэтому она находит себе и работу под стать. Лав – кулинарный критик, постоянно пребывающий в командировках в самых немыслимых уголках планеты. Повсюду она пробует и оценивает местную кухню, нисколько не заботясь о своем здоровье. Она руководствуется своим личным девизом: «Живи незабываемо, умри молодой!» К сожалению, молодость пролетает довольно быстро, и однажды в Австралии Лав узнает, что она смертельно больна. Разумеется, умирать она вовсе не собирается, поэтому решает сменить образ жизни.

Series rating

6.5
Rate 13 votes
6.7 IMDb
Wellmania List of episodes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
29 March 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
29 March 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
29 March 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 March 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 March 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
29 March 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
29 March 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
29 March 2023
TV series release schedule
