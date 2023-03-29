В 1 сезоне сериала «Велмания» все называют Лав «женщиной-торнадо», ведь она ни секунды в своей жизни не просидела на месте. Героиню манят приключения и путешествия, поэтому она находит себе и работу под стать. Лав – кулинарный критик, постоянно пребывающий в командировках в самых немыслимых уголках планеты. Повсюду она пробует и оценивает местную кухню, нисколько не заботясь о своем здоровье. Она руководствуется своим личным девизом: «Живи незабываемо, умри молодой!» К сожалению, молодость пролетает довольно быстро, и однажды в Австралии Лав узнает, что она смертельно больна. Разумеется, умирать она вовсе не собирается, поэтому решает сменить образ жизни.