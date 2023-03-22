В 1 сезоне сериала «Королева» в центре событий оказывается молодая красавица Атеш. Родившись в богатой семье, она никогда не знала ни в чем нужды и была папиной принцессой. Повезло девушке и в любви: в юные годы она познакомилась с капитаном известной баскетбольной команды Атешом и вышла за него замуж. Теперь она вместе с дочерью путешествует за мужем по всей стране и поддерживает его на играх. Но однажды Дениз сообщают, что ее отец мертв. Женщине приходится сорваться из очередного тура и отправиться в родной дом, чтобы стать наследницей его корпорации. Она не разбирается в бизнесе и надеется на помощь мужа. Но тот становится участником крупного скандала с изнасилованием.