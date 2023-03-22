Menu
Kraliçe 2023, season 1

Kraliçe
Season premiere 22 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 26 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Королева» в центре событий оказывается молодая красавица Атеш. Родившись в богатой семье, она никогда не знала ни в чем нужды и была папиной принцессой. Повезло девушке и в любви: в юные годы она познакомилась с капитаном известной баскетбольной команды Атешом и вышла за него замуж. Теперь она вместе с дочерью путешествует за мужем по всей стране и поддерживает его на играх. Но однажды Дениз сообщают, что ее отец мертв. Женщине приходится сорваться из очередного тура и отправиться в родной дом, чтобы стать наследницей его корпорации. Она не разбирается в бизнесе и надеется на помощь мужа. Но тот становится участником крупного скандала с изнасилованием.

5.4
Rate 15 votes
5.1 IMDb
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
22 March 2023
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
29 March 2023
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
5 April 2023
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
12 April 2023
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
19 April 2023
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
26 April 2023
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
3 May 2023
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
10 May 2023
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
17 May 2023
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
24 May 2023
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
7 June 2023
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
14 June 2023
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
21 June 2023
