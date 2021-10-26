Menu
TALK (2020), season 2

TALK 16+
Title Сезон 2
Season premiere 26 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"TALK " season 2 description

Во 2 сезоне шоу TALK четыре известных комика – Руслан Белый, Нурлан Сабуров, Тимур Каргинов и Азамат Мусагалиев – неспешно беседуют о жизни, своих чувствах и переживаниях. Диалог носит неформальный и весьма откровенный характер, но при этом юмористы продолжают следовать своему жанру и порой подшучивают друг над другом и над самими собой. Они обсуждают личные ситуации, то и дело вставляя едкие комментарии. Одним из гостей стал комик и звезда фильма «Батя» Стас Старовойтов. Они обсудили, почему в современном обществе модно пользоваться услугами разных лайф-коучей, а также с чем связано часов использование слова «абьюз».

TV Show rating

7.4
Rate 13 votes
7.7 IMDb
"TALK " season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Выпуск 13
Season 2 Episode 1
26 October 2021
Выпуск 14
Season 2 Episode 2
2 November 2021
Выпуск 15
Season 2 Episode 3
9 November 2021
Выпуск 16
Season 2 Episode 4
21 November 2021
Выпуск 17
Season 2 Episode 5
28 November 2021
Выпуск 18
Season 2 Episode 6
5 December 2021
Выпуск 19
Season 2 Episode 7
12 December 2021
Выпуск 20
Season 2 Episode 8
19 December 2021
Выпуск 21
Season 2 Episode 9
26 December 2021
Выпуск 22
Season 2 Episode 10
16 January 2022
Выпуск 23
Season 2 Episode 11
23 January 2022
Выпуск 24
Season 2 Episode 12
30 January 2022
