Во 2 сезоне шоу TALK четыре известных комика – Руслан Белый, Нурлан Сабуров, Тимур Каргинов и Азамат Мусагалиев – неспешно беседуют о жизни, своих чувствах и переживаниях. Диалог носит неформальный и весьма откровенный характер, но при этом юмористы продолжают следовать своему жанру и порой подшучивают друг над другом и над самими собой. Они обсуждают личные ситуации, то и дело вставляя едкие комментарии. Одним из гостей стал комик и звезда фильма «Батя» Стас Старовойтов. Они обсудили, почему в современном обществе модно пользоваться услугами разных лайф-коучей, а также с чем связано часов использование слова «абьюз».