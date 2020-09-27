В 1 сезоне шоу TALK, с одной стороны, существует вне контекста, поскольку темы, которые затрагивают комики Нурлан Сабуров, Азамат Мусагалиев и Тимур Каргинов вместе со своими гостями, своего рода вечные. С другой, беседа ведущих всегда передает характерные черты современной реальности, в которой наконец стало можно говорить открыто о депрессивных расстройствах, сепарации и ментальном состоянии. В каждой серии к тройке резидентов присоединяется приглашенная знаменитость – звезда ТНТ, которая хочет высказаться на серьезную тему. Например, проект посетила стендап-комик Виктория Складчикова.