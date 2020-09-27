Menu
Russian
TALK (2020), season 1

TALK 16+
Season premiere 27 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"TALK " season 1 description

В 1 сезоне шоу TALK, с одной стороны, существует вне контекста, поскольку темы, которые затрагивают комики Нурлан Сабуров, Азамат Мусагалиев и Тимур Каргинов вместе со своими гостями, своего рода вечные. С другой, беседа ведущих всегда передает характерные черты современной реальности, в которой наконец стало можно говорить открыто о депрессивных расстройствах, сепарации и ментальном состоянии. В каждой серии к тройке резидентов присоединяется приглашенная знаменитость – звезда ТНТ, которая хочет высказаться на серьезную тему. Например, проект посетила стендап-комик Виктория Складчикова.

7.4
Rate 13 votes
7.7 IMDb
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
27 September 2020
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
4 October 2020
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
11 October 2020
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
18 October 2020
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
25 October 2020
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
1 November 2020
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
8 November 2020
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
15 November 2020
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
22 November 2020
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
29 November 2020
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
6 December 2020
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
13 December 2020
