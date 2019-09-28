Во 2 сезоне сериала «Энчантималс. Невероятно волшебные истории» плавание в Джанглвуд превращается в захватывающее приключение, когда устье реки впервые разделяет девочек с их животными. Сейдж и Капер пытаются произвести впечатление на Селу и Трибоди новыми духами и случайно становятся зачинщиками спа-катастрофы. Близится Неделя моды. Паттер и Флап спешат закончить свои проекты. Тамика и Бёрст пытаются помочь. Их благие намерения приводят к необратимым последствиям. Мерит и Лариса позволили своей соревновательной натуре выйти из-под контроля, когда их животные стали конкурентами в соревновании по лазанию по деревьям.