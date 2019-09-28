Menu
Enchantimals: Tales from Everwilde 0+
Season premiere 28 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 13
Runtime 2 hours 10 minutes
Во 2 сезоне сериала «Энчантималс. Невероятно волшебные истории» плавание в Джанглвуд превращается в захватывающее приключение, когда устье реки впервые разделяет девочек с их животными. Сейдж и Капер пытаются произвести впечатление на Селу и Трибоди новыми духами и случайно становятся зачинщиками спа-катастрофы. Близится Неделя моды. Паттер и Флап спешат закончить свои проекты. Тамика и Бёрст пытаются помочь. Их благие намерения приводят к необратимым последствиям. Мерит и Лариса позволили своей соревновательной натуре выйти из-под контроля, когда их животные стали конкурентами в соревновании по лазанию по деревьям.

7.1
Rate 12 votes
7.3 IMDb
Episode 1
Season 2 Episode 1
28 September 2019
Episode 2
Season 2 Episode 2
5 October 2019
Episode 3
Season 2 Episode 3
12 October 2019
Episode 4
Season 2 Episode 4
19 October 2019
Episode 5
Season 2 Episode 5
26 October 2019
Episode 6
Season 2 Episode 6
2 November 2019
Episode 27
Season 2 Episode 7
9 November 2019
Episode 8
Season 2 Episode 8
16 November 2019
Episode 9
Season 2 Episode 9
23 November 2019
Episode 10
Season 2 Episode 10
30 November 2019
Episode 11
Season 2 Episode 11
7 December 2019
Episode 12
Season 2 Episode 12
16 December 2019
Episode 13
Season 2 Episode 13
21 December 2019
